شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسمى «كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة» بدلاً من «كأس الاتحاد» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة) وافق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على إطلاق مسمى «كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة» بدلاً من «كأس الاتحاد السعودي لكرة السلة». وثمن رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد موافقة رئيس الهيئة العامة للرياضة على إطلاق مسمى كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة على البطولة، والتي تعد إحدى أبرز مسابقات الاتحاد السعودي لكرة السلة، لافتاً إلى أن الاتحادات الرياضية تحظى بدعم ورعاية مستمرة من الهيئة العامة للرياضة.



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