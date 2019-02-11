شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد كرة السلة» يعلن موعدي مباراتي الدور نصف النهائي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة السلة عن موعدي إقامة مباراتي الدور نصف النهائي من كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة للموسم الحالي 1440/1439 حيث تأهل كل من الهلال وأحد والفتح والنصر.

ويقام الدور نصف النهائي يوم (الثلاثاء) 28 جمادى الآخرة بمواجهة الفتح والنصر على صالة نادي الفتح في تمام الساعة 3:30 عصراً، ويستضيف الهلال نظيره أحد على صالة الهيئة العامة للرياضة في تمام الساعة 5 مساءً.

وأكد المدير التنفيذي للاتحاد عبدالإله الشعيل أن البطولة ستظهر بشكل مختلف خلال المواسم القادمة بعد تعديل مسماها إلى «كأس الهيئة العامة للرياضة لكرة السلة» وجارٍ العمل على تطبيق عدد من المقترحات الفنية التي تهدف إلى تطوير البطولة.