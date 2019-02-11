«الأنصار» يتعاقد مع المدرب «خليفة»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة) أنهى مجلس إدارة نادي الأنصار الاتفاق مع المدرب الوطني حسن خليفة ليكون مدرباً للفريق الكروي الأول بالنادي حتى نهاية الموسم الحالي. ووقع المدرب عقد توليه مهمة الإشراف على الفريق الكروي اليوم (الاثنين) بحضور نائب رئيس مجلس إدارة الأنصار منيف الجهني. يُذكر أن المدرب حسن خليفة سبق له التدريب في دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حين كان مدرباً لنادي جدة منذ بداية الموسم الكروي.



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