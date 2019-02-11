الإسماعيلي يطالب الكاف باستثناء بعد عودته لدوري الأبطال

قرر مجلس ادارة النادي الاسماعيلي مخاطبة الكاف من أجل السماح له باستكمال قيد صفقاته الإفريقية بعد إعادة الفريق إلي البطولة من جديد.

وأوضح مصدر بمجلس الإسماعيلي لـ”مصراوي”، أن الفريق يتبقى له مقعدين شاغرين، ويرغب الجهاز الفني في قيد اللاعب ابراهيم عبد الخالق الذي تم إنهاء إعارته مع الحدود وعودته للاسماعيلي، إضافة إلي ان هناك مفاضلة بقيد لاعب من اثنين سواء محمود رضا الحارس أو المهاجم التنزاني يحيي زايد.

وكان باب القيد الإفريقي أُغلق بنهاية شهر يناير، فيما تأمل إدارة الإسماعيلي أن يكون هناك استثناء من الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن الاسماعيلي قام بقيد أربع صفقات جديدة بقائمته الإفريقية مع بداية شهر الانتقالات وهم: محمود عبدالعاطي “دونجا”، وشيلونجو، وداوودا مارشال، وأسامة ابراهيم.

وكان الاتحاد الإفريقي استبعد الإسماعيلي يوم 23 يناير، بعد أحداث مباراة الفريق أمام الإفريقي التونسي، وقبل غلق باب القيد بأسبوع.

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