شكرا لقرائتكم لماذا اعتذر مرتضى منصور عن حضور تحقيق لجنة القيم بالجبلاية؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يكشف الخليج 365 نص خطاب الزمالك لاتحاد الكرة، بشأن عدم حضور رئيس النادى الأبيض، جلسة الاستماع أمام لجنة القيم، للرد على شكوى الاهلي ضده.

وكانت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، استدعت رئيس الزمالك اليوم للاستماع لأقواله في الشكوي المقدمة ضده من قبل مجلس إدارة الاهلي ويتهمه فيها بالسب والقذف.

وأرسل الزمالك خطابا لاتحاد الكرة يوم 3 فبراير الجارى، وقال فيه أن رئيس النادي ليس موظفا أو يعمل في اتحاد الكرة ليخضع إلى جلسة استماع.

كما قال الزمالك في الخطاب ان شكوى الاهلي "كيدية"، ومن ثم فإن رئيس النادي لن يحضر جلسة الاستماع.

وحددت لجنة القيم باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح، 17 من شهر فبراير الجارى، موعدا للنطق بالحكم فى شكوى مجلس إدارة النادى الأهلى ضد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.