بيراميدز يدفع 25 ألف دولار قيمة الحكام الأجانب أمام سموحة

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جدة - عمرو شويل تسلم اتحاد الكرة مبلغ 25 ألف دولار من نادى بيراميدز، تكلفة استقدام حكام من أوربا لمباراة الفريق أمام سموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل.
وخاطبت لجنة الحكام أكثر من اتحاد أوربى لكرة القدم، لترشيح طاقم حكام للمباراة المرتقبة، بناء على طلب بيراميدز.
يذكر أن بيراميدز طلب حكام عرب وأوربيين لكل مبارياته فى الدورى.
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