شكرا لقرائتكم قائد سيمبا عن مواجهة الأهلي: صححنا أخطاء الدفاع وهذه فرصتنا في الصعود لربع النهائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث ثنائي فريق سيمبا التنزاني، هارونا نيونزيما ومحمد حسين عن مباراة الاهلى المرتقبة المحدد لها غداً الثلاثاء بالعاصمة التنزانية "دار السلام"، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال افريقيا.

وأبدى هارونا نيونزيما لاعب وسط سيمبا التنزانى عن تفاؤله بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام الاهلي وقال فى تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، الفوز على موادوي الخميس الماضي في الدوري التنزاني جاء بمثابة دفعة كبيرة بالنسبة لنا، وعلى الأقل أمامنا فرصة للفوز بمباراة الثلاثاء، آخر مباراتين خارج ملعبنا كانتا صعبتين لكننا الآن نلعب بملعبنا وستتغير الكثير من الأمور".

أضاف، "مباراة الاهلى هي حياة أو موت بالنسبة لنا، علينا أن نكون على قدر الحديث، إذا خسرنا يوم الثلاثاء سيعني هذا فقدان فرصتنا في العبور إلى ربع النهائي، نأخذ الأمور بجدية كلاعبين ونؤمن بأننا مازلنا نملك الفرصة للفوز".

فى حين أكد قائد سيمبا محمد حسين على صعوبة مباراة الاهلى قائلاً، "ارتكبنا أخطاء كثيرة في المباريات السابقة لكننا عملنا على دفاعنا ونأمل أن نلعب جيداً هذه المرة، ستكون مباراة صعبة لكن جمهورنا سيأتي لمساندتنا حتى نستغل أفضلية الأرض".

ويتصدر الاهلى جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وكان الاهلى حقق فوزاً عريضاً على سيمبا التنزاني بنتيجة 5 – 0 في المباراة التي جمعتهما بملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الثالثة.