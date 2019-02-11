شكرا لقرائتكم خبر عن اللى يقول لمراته ياعورة.. صورة تكشف علاقة مارى منيب مع الكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحل اليوم الذكرى الـ 114 لميلاد الفنانة الراحلة مارى منيب، فهى من مواليد 11 فبراير 1905 ورغم أنها تنتمى إلى أسرة فنية، إلا أن هناك روابط بينها وبين عالم الكرة.

وتمتلك مارى منيب فى جعبتها الفنية العديد من الإفيهات واللزمات التى اشتهرت بها، مثل " كتك نيلة " و" مدوباهم 2 " وغيرها من الإفيهات، و إن كان هناك إفيه أخر مرتبط بكرة القدم، تقول فيه " اللى يقول لمراته ياعورة الناس تلعب بيها الكورة".



مارى منيب حارس مرمى

وانتشرت صورة لمارى منيب وهى تلعب كرة القدم بمركز حراسة المرمى ، حيث تظهر أشهر حموات السينما وهى تمسك كرة القدم، وتسدد أمينة رزق الكرة وتقوم مارى بصدها، بينما يقف حسين رياض متابعا للموقف .

يذكر أن مارى منيب توفت عام 1969، بعد أن اثرت الحياة الفنية بالكثير من الأعمال.