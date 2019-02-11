شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد: ضغط المباريات قدر الأهلى.. ومواجهة سيمبا على أرضه لن تكون سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الجهاز الفنى درس سيمبا التنزانى جيدا سواء من خلال الفيديو أو من خلال المباراة التى أقيمت بين الفريقين بالجولة السابقة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا، الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

وأضاف هشام محمد في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا التنزانى، أن الفريق أغلق صفحة الفوز بخماسية على سيمبا في الجولة السابقة؛ لأننا نُدرك جيدا صعوبة مواجهة الغد، وخاصة أن الظروف مختلفة عن لقاء برج العرب .

وأشار لاعب الأهلى، إلى أن فريقه يسعى للفوز من أجل العودة بالثلاث نقاط والسعي قدما نحو التأهل للدور التالي.

وعن خوض الأهلى عددا كبيرا من المباريات في وقت قصير، أوضح هشام محمد أن هذا هو قدر الأهلي؛ لأنه يشارك في أكثر من بطولة، وهو ما ينتج عنه خوض المباريات وسط ضغط كبير وفترة زمنية قصيرة بين المباراة والأخرى، وهو ما يسبب إرهاقا كبيرا للاعبين، ولكن لاعبو الأهلي قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يقوم بعملية التدوير بشكل جيد لإراحة بعض اللاعبين.

واختتم لاعب الأهلى، حديثه أن فريقه سيعمل جاهدا لتحقيق الفوز في لقاء الغد، حيث أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية ويدركون جيدا صعوبة المرحلة الحالية في كل البطولات.