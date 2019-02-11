شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعاً واضحاً قبل 24 ساعة من المباراة، وتراوحت الأسعار بين 20 ألفاً و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهى العملة الرسمية فى البلاد، علماً بأن الدولار الأمريكى يساوى 2300 شلن تنزانى، أى سعر التذكرة يتراوح بين دولار أو 10 دولارات.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز فى مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولى وسيمبا التنزانى على أرضه، بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائرى خارج مصر.