شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار تكلفة طاقم الحكام الأوروبى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار من نادى بيراميدز، تكلفة استقدام حكام من أوروبا لمباراة الفريق أمام سموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل.
وخاطبت لجنة الحكام أكثر من اتحاد أوروبى لكرة القدم لترشيح طاقم حكام للمباراة المرتقبة، بناءً على طلب بيراميدز.
يذكر أن بيراميدز طلب حكام عرب وأوروبيين لكل مبارياته فى الدورى.
كانت هذه تفاصيل خبر بيراميدز يسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار تكلفة طاقم الحكام الأوروبى أمام سموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.