شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار تكلفة طاقم الحكام الأوروبى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلم اتحاد الكرة 25 ألف دولار من نادى بيراميدز، تكلفة استقدام حكام من أوروبا لمباراة الفريق أمام سموحة فى الأسبوع الـ22 بالدورى، والمحدد لها الخميس المقبل.

وخاطبت لجنة الحكام أكثر من اتحاد أوروبى لكرة القدم لترشيح طاقم حكام للمباراة المرتقبة، بناءً على طلب بيراميدز.

يذكر أن بيراميدز طلب حكام عرب وأوروبيين لكل مبارياته فى الدورى.