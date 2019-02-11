شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة من 13 سنة.. الأهلى يتوج بدورى أبطال أفريقيا للمرة الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم منذ 13 عاما، وبالتحديد يوم 11 فبراير من عام 2006، وعلى ملعب رادس، نجح فريق الأهلى فى التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا للمرة الخامسة فى تاريخه، بعد التغلب على الصفاقسى التونسى بنهائى دورى الأبطال.

التقى الفريقان فى إياب نهائى البطولة الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، وشهدت مباراة الإياب تعادل الفريقين حتى الدقيقة 90، وهم معلق القاء بالمباركة للفريق التونسى على الفوز باللقب الأفريقى، قبل أن تكون لبطل مصر كلمة أخرى.

وفى الدقيقة 92 من المباراة، سجل محمد أبو تريكة هدفاً قاتلاً أصاب جماهير الصفقاسى بحالة من الصدمة من المفاجأة التى فجرها أبو تريكة وتوج على إثرها النادى الأهلى باللقب الأغلى فى اللحظات الأخيرة.

يذكر أن الأهلى توج بدورى أبطال أفريقيا 4 مرات قبل قذيفة أبو تريكة، حيث توج باللقب عام 1982 ، و1987 ، 2001، 2005، وبعد اقتناص اللقب الأفريقى التونسى ، تم حصد 3 ألقاب اخرى فى أعوام 2008 و 2012 و 2013