شكرا لقرائتكم خبر عن ضحكة أزارو وجدية الشيخ وتعليمات لباسم أبرز مشاهد مران مستبعدى الأهلي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على فيس بوك، صوراً من مران مستبعدى الفريق الأحمر من مواجهة سيمبا التنزانى بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي الغائبون عن رحلة الفريق إلى تنزانيا مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنية بالجهاز الفني.

وشهد المران مشاركة كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وجيرالدو وباسم على ووليد أزارو ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان .

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها عصر غد الثلاثاء فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.



ازارو



الشيخ وازارو



باسم علي



باسم وجيرالدو



جيرالدو