شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: قادرون على مواجهة صعوبات رحلة تنزانيا للعودة بـ3 نقاط من سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلي ورئيس بعثة الفريق فى تنزانيا، أن رحلة الفريق من القاهرة إلى دار السلام لم تكن سهلة على الإطلاق بسبب توقيتها، لكن فى نفس الوقت فإن الجهاز الفنى واللاعبين اعتادوا على مثل هذه المواقف فى القارة السمراء.

وأشار مرتجى إلى أن الأهلي يخوض عدداً كبيراً من المباريات فى وقت قصير لكن ذلك لا يثنى أى فرد فى البعثة عن الرغبة فى تحقيق الفوز على سيمبا التنزانى.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزانى فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا فى منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

وأشاد مرتجى بالتعاون الكبير من جانب السفارة المصرية فى تنزانيا، بداية من محمد جابر أبو الوفا سفير مصر فى تنزانيا والسكرتير أحمد الغول وطاقم السفارة بشأن ترتيبات وصول البعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب، وكذلك كل ما يتعلق بمباراة سيمبا التنزانى غدا، الثلاثاء، وهذا ليس جديداً على الخارجية المصرية الداعمة للنادى الأهلي فى كل دولة يزورها.

وأشار رئيس بعثة الأهلي فى تنزانيا إلى أن الجميع يعمل من أجل العودة بالثلاث نقاط لضمان التأهل للدور التالى، مؤكداً أن الأهلي دائماً يعمل باحترافية شديدة، وقام سمير عدلي المدير الإدارى بالسفر إلى تنزانيا قبل البعثة للوقوف بشكل واقعى على كافة الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع السفارة المصرية، مضيفا أن هناك حالة من التركيز تظهر على الجميع من أجل الفوز باللقب الأفريقى الذى يعد البطولة الأغلى لجماهير الأهلي، لاسيما أن التوفيق غاب عن الأهلي فى آخر نسختين من البطولة، لذا فإن الجهاز الفنى واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب يعملون على قدم وساق من أجل الحصول على البطولة الأفريقية وتحقيق طموحات الجماهير الحمراء.

وعن تأثير نتيجة اللقاء السابق على المباراة، قال عضو مجلس إدارة الأهلي إن اللقاء الماضى لن يكون له أى تأثير سلبى على لاعبي الأهلي لأنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع كل مباراة على حدة، خاصة أنها ضمن دورى المجموعات والهدف هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان التأهل للدور التالي، مختتما حديثه بأن سيمبا فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين، ومواجهته على أرضه ووسط جمهوره ستكون مختلفة على الإطلاق عن المباراة السابقة، لكن الأهلي جاهز للفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل استكمال رحلة استعادة اللقب الأفريقي.