شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. وادى دجلة يكرم على فرج بعد تربعه على عرش الاسكواش العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مسئولو وادى دجلة غداً، الثلاثاء، حفل تكريم لبطل الاسكواش المصرى على فرج، فى الثانية عشرة ظهراً بأحد فنادق مصر الجديدة.

وكان على فرج قد انتزع صدارة التصنيف العالمى للاسكواش من محمد الشوربجى، بعد تغلب فرج على الأخير فى نهائى بطولة جى بى مورجان الدولية المفتوحة، والتى تعد أول بطولة بفئة البلاتينيوم العام الجارى.

وعاد فرج خلال المباراة بعد تأخره بشوطين نظيفين، ليفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين في النهائي الذي جمع الثنائي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية، لينهي علي فرج هيمنة 40 شهراً لمحمد الشوربجي على قمة التصنيف العالمي للاسكواش.

ويترقب علي فرج الإعلان الرسمى من الاتحاد الدولى للاسكواش عن صدارته للتصنيف العالمى أول مارس المقبل، بسبب نقاط بطولة ويندى سيتي التي سيتم انتزاعها من محمد الشوربجي بداية الشهر المقبل .