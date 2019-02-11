شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتى يتحدث عن مواجهة الأهلى وسيمبا فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتن لاسارتي، المدير الفنى للأهلى، أن فريقه حضر لتنزانيا من أجل الفوز على نظيره سيمبا التنزانى والعودة بالثلاث نقاط للقاهرة، لمواصلة رحلة الفوز باللقب الأفريقى، مضيفاً أن فريقه يلعب عدداً كبيراً من المباريات بشكل مضغوط في الوقت الحالى، لكنه يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المدير الفنى، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، إلى أن هدف فريقه دائما هو الفوز، وبالتالى فإن لقاء الغد أمام سيمبا سيكون مختلفا تماما عن لقاء الجولة السابقة الذى انتهى بفوز فريقه بخمسة أهداف نظيفة، لأن المباراة السابقة انتهت وأصبحت ماضيا وأمامنا مواجهة في الحاضر نعمل على الفوز بها.

وعن سر تفوق الأهلي بخماسية في الجولة السابقة، أكد لاسارتى أن الهدف المبكر الذى أحرزه فريقه أثر على استراتيجية الفريق التنزانى، ونجح لاعبو الأهلي في حسم الشوط الأول بعدد مميز من الأهداف، لكن الأمور لن تكون سهلة فى دار السلام، حيث سيواجه نفس الفريق، ولكن على ملعبه ووسط جماهيره، وفى ظل أجواء تعود عليها، موضحاً أن الأجواء يكون لها تأثير فى كرة القدم، مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار، لكن الأهلي سيكون جاهزاً لكل ذلك لأنها أمور تحدث كثيراً فى كرة القدم.

وعن غياب بعض اللاعبين عن مباراة الغد، أكد لاسارتى أن فريقه يلعب مباريات بشكل مضغوط وهو ما قد يكون سببا في غياب بعض اللاعبين بفريقه عن المباريات؛ بسبب الإصابة لكن هناك لاعبون آخرون في نفس المركز، حيث يؤدي كل لاعب على مستوى عال لا يقل عن زميله.

وقال لاسارتي، إن استراتيجية فريقه فى دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا هى جمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء كان داخل مصر أو خارجها، لأن كرة القدم لا تنتظر أحداً، وبالتالى لن يفكر فقط فى الفوز خلال المباريات التى تقام على ملعبه، بل يفكر فى الفوز فى كل اللقاءات، وفى حال عدم تحقيق الفوز خارج الديار فإن الدوافع تكون أكبر لتحقيق الفوز داخل مصر.

ويلتقى الأهلى مع سيمبا فى الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.