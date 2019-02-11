الأهلي يستعد لمرانه الرئيسي في تنزانيا.. وطلب بشأن الحضور الجماهيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

يحرص مسؤولو بعثة النادي الأهلي المتواجدة في تنزانيا، على توفير كل سبل الراحة من أجل حضور الجالية المصرية لمؤازرة النادي الأهلي، حيث يستعد الأهلي لمرانه الرئيسي اليوم الإثنين.

ويلاقي الأهلي نظيره سيمبا عصر الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر الاثنين بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام والذي يبعد عن فندق الإقامة نحو ٣٥ دقيقة.

ويعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مساء الاثنين للاعبين للتعرف على نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا، حيث من المقرر أن يشاهد لاعبو الأهلي بعض اللقطات للقاء الفريقين في الجولة السابقة في برج العرب، بجانب لقطات من مباراة سيمبا مع شبيبة الساورة الجزائري في تنزانيا.

وطلب خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي ورئيس البعثة، من مسئولي سيمبا السماح للجالية المصرية بحضور اللقاء بجواز السفر، وأن تكون المعاملة بالمثل كما كان في برج العرب مع مشجعي سيمبا، و تخصيص مدرج للجالية المصرية في ملعب المباراة.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، الى قيام مسؤولي سيمبا بإبلاغ بعثة الأهلي، بأن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يميناً وشمالاً، حيث أن الملعب يتسع لنحو 60 ألف مشجع.

و تراوحت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا بين 20 ألف و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

ووصل طاقم حكام المباراة المكون من الحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كل من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثان الى تنزانيا خلال الساعات الماضية من أجل قيادة المباراة غدا الثلاثاء.