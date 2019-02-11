هشام محمد عن تكرار الخماسية أمام سيمبا: الظروف مختلفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد هشام محمد، لاعب الفريق الأول بالأهلي، أن الجميع قادر على تخطي المرحلة الحالية وما تحمله من صعوبات خاصة بسبب تلاحم المباريات ما ينتج عنه تعرض بعض اللاعبين لحالة من الإرهاق، لافتًا إلى أن الجميع على قدر كبير من المسؤولية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في تمام الثالثة عصر غد مع سيمبا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال هشام محمد: "الجهاز الفني درس سيمبا التنزاني جيدًا؛ سواء من خلال الفيديو أو من خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابقة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "أغلقنا صفحة مباراة الجولة الثالثة والفوز بخماسية على سيمبا؛ لأننا نُدرك جيدا صعوبة مواجهة الغد، خاصة أن الظروف مختلفة عن لقاء برج العرب بالإسكندرية".

وعن خوض الأهلي عددًا كبيرًا من المباريات في وقت قصير، قال لاعب الفريق الأحمر: "هذا هو قدر الأهلي؛ نشارك في أكثر من بطولة، وهو ما ينتج عنه خوض المباريات وسط ضغط كبير وفترة زمنية قصيرة بين المباراة والأخرى، وهو ما يسبب إرهاقا كبيرا للاعبين".

وأكمل: "لاعبو الأهلي قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة، نعمل جاهدين لتحقيق الفوز في لقاء الغد، الجميع على قدر المسؤولية ويدركون جيدًا صعوبة المرحلة الحالية في كل البطولات".

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط جمعها من تحقيق فوزين على فيتا كلوب الكونغولي (2- 0) وسيبما التنزاني (5- 0) وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري (1- 1).