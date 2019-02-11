اتحاد الكرة عن خطاباته للأهلي: هل كنا لنتواصل معه "هاتفيا"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

واصل ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تأكيده على أن اجتماع اتحاد الكرة مع مسؤولي أندية الدوري الممتاز كان وديا ولم يكن بشكل رسمي.

وقدم الأهلي شكوى رسمية للجنة الأولمبية المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب انتهاك اللوائح بعد حضور رئيس الزمالك للجلسة رغم قرار إيقافه عن ممارسة أي نشاط خاص بكرة القدم.

وقال سويلم في تصريحات لبرنامج "كلام في الجون" عبر "راديو هيتس" "الاجتماع الذي تم في مقر اتحاد الكرة بين اعضاء المجلس وممثلي الأندية كان بصفة ودية ولم يأخذ أي شكل رسمي كما يظن ويعتقد النادي الأهلي".

وتابع "الاجتماع كان ليصبح رسميا لو تبع رابطة الأندية أو أي صفة أخرى، لكنه مجرد دعوة من اتحاد الكرة لمسؤولي أندية الدوري الممتاز بشكل ودي من أجل النقاش حول أزمات المسابقة".

واستمر "من الطبيعي أن نقوم بمخاطبة الأهلي بخطابات رسمية، كوسيلة تواصل ومراسلة، هل كنا لنتواصل معه هاتفيا؟".

واختتم "نقف على مسافة واحدة من الجميع ونحترم جميع الأندية، لكن في النهاية نحن من نقود سفينة الكرة المصرية وفقا للوائح والقوانين ولا يوجد أي ضغوطات علينا ولا نرضخ لها".