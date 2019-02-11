الفساد والسرقة وعابد الدولار.. مشادة بين جدو ومدحت العدل على تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

دخل محمد ناجي جدو لاعب الجونة والأهلي السابق، والسيناريست مدحت العدل المعروف بانتمائه لنادي الزمالك، في مشادة عبر تويتر.

وكتب جدو في تغريدة عبر حسابه: "علّمهم يا تاريخ أن الكذب لا يدوم، وأن الولاء لا يُباع ويشترى؛ وأن الوفاء شيمةٌ لن يستوعبها عابد الدولار".

ورد مدحت العدل متهما اللاعب ببيع ناديه السابق الاتحاد السكندري، مذيلا تغريدته: "لقد أمتهنتم كل معاني الكلمات الفساد أصبح شطارة والسرقة والفهلوة قاموس".

جدو من جانبه رد في 3 نقاط، جاءوا كالتالي: "أولا فلوس الزمالك كانت أكثر من الأهلى .. ثانيا أنا مبعتش الاتحاد خالص الاتحاد خد ٧ مليون واتنين لاعبيه من الأهلي، وأنتم كنتم عايزينى أبيعه، واسأل حاج محمد مصيلحى! .. ثالثا انا مش قصدى اصلا اى حاجة بالتويتة دي مش عارف سخنت ليه ولا اللى على راْسه بطحة !!".

وانضم جدو للأهلي مطلع موسم 2010 - 2011، قادما من الاتحاد السكندري، بعد أشهر من حصوله على لقب هداف كأس الأمم الإفريقية.