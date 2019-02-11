تحدث عن 3 أمور.. ماذا قال لاسارتي قبل مواجهة الأهلي وسيمبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام سيمبا والمقرر لها غدًا الثلاثاء في العاصة التنزانية دار السلام.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في تمام الثالثة عصر غد مع سيمبا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال لاسارتي إن الفريق يستهدف الحصول على الثلاث نقاط لمواصلة رحلة الفوز نحو اللقب الأفريقي.

وتابع لاسارتي قائلًا: "نلعب عددا كبيرا من المباريات بشكل مضغوط خلال الوقت الحالي، لكن الفريق يسعى لجمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء في بطولة الدوري المصري أو دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "هدف الفريق دائما هو الفوز، وبالتالي فإن لقاء الغد أمام سيمبا سيكون مختلفًا عن لقاء الجولة السابقة الذي انتهى بفوزنا بخماسية نظيفة؛ مشددًا على أن المباراة السابقة أصبحت من الماضي، وأمامنا مواجهة في الحاضر نعمل على الفوز بها.

وأكمل المدرب الأوروجوياني: "سر تفوق الأهلي بخماسية في الجولة السابقة هو الهدف المبكر الذي سجلناه ما أثر على استراتيجية الفريق التنزاني، لكن الأمور لن تكون سهلة في دار السلام، فالمباراة ستكون حيث على ملعب المنافس ووسط جماهيره"، لافتًا إلى أن الأجواء الخارجية قد يكون لها تأثير في كرة القدم مثل ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وسقوط الأمطار لكننا جاهزون.

وعن غياب بعض اللاعبين عن مباراة الغد قال: "الفريق يلعب مباريات بشكل مضغوط وهو ما قد يكون سببًا في غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة".

وأتم لاسارتي: "الاستراتيجية التي يتبعها الأهلي في دور المجموعات بدوري الأبطال هي جمع أكبر عدد ممكن من النقاط؛ سواء كان داخل مصر أو خارجها، لأن كرة القدم لا تنتظر أحد، وبالتالي لن يفكر فقط في الفوز خلال المباريات التي تقام على ملعبه، بل يفكر في الفوز في كل اللقاءات، وفي حالة عدم تحقيق الفوز خارج الديار، فإن الدوافع تكون أكبر لتحقيق الفوز داخل مصر".