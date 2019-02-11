ستيرلينغ: أغويرو سيبقى في ذاكرة عشاق السيتي

أثبت مانشستر سيتي بفوزه الساحق 6-0 على تشيلسي في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأحد أن حامل اللقب استعاد أفضل مستوياته، وفرض مزيداً من الضغط على منافسه ليفربول، لكن المهاجم رحيم ستيرلينغ يرى أن فريقه حقق مجرد ثلاث نقاط.

وصعد سيتي إلى الصدارة لكن ليفربول لعب مباراة أقل بعد أن اكتسح فريق المدرب بيب غوارديولا ضيفه تشيلسي في إستاد الاتحاد.

وافتتح ستيرلينغ التسجيل في الدقيقة الرابعة، واختتم السداسية أمام تشيلسي الذي ألحق أول هزيمة بسيتي في الدوري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال ستيرلينغ لموقع سيتي الإلكتروني: “حققنا ثلاث نقاط أخرى وحسب، وأهم شيء هو الفوز.. كان الأداء مذهلاً، والمدرب جعلنا نستعد جيداً للمواجهة”.

وسجل سيرجيو أغويرو ثلاثية للمرة الثالثة هذا الموسم ليعادل رقم آلان شيرر بتسجيل 11 ثلاثية في الدوري الممتاز، وقال ستيرلينغ إن “زميله الأرجنتيني، متصدر هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 17 هدفاً بالتساوي مع محمد صلاح مهاجم (ليفربول)، يجب أن يبقى بالذاكرة”.

وتابع اللاعب الإنجليزي: “سيرجيو يُعتمد عليه ولاعب مثله يجب أن يبقى بالذاكرة”.

وسيلتقي سيتي مع تشيلسي في وقت لاحق هذا الشهر في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية في إستاد ويمبلي يوم 24 فبراير (شباط) الجاري.