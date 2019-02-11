برشلونة يقع في مأزق كبير

أكدت وسائل الإعلام الإسبانية اليوم الإثنين أن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم أوقع نفسه في مأزق كبير بعد تعادله أمس الأحد مع مضيفه أتلتيك بلباو في مسابقة الدوري المحلي، ليواصل نزيف النقاط في هذه البطولة للمباراة الثانية على التوالي.

يذكر أن برشلونة سقط في فخ التعادل في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني (الليغا) أمام فالنسيا، قبل أن يتعادل أمس مع أتلتيك بلباو بدون أهداف.

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن تفريط برشلونة في النقاط مباراة تلو الأخرى سمح لغريمه التاريخي ريال مدريد بتقليص الفارق بينهما، وتضييق الخناق على متصدر الليغا حتى الآن.

وفرط برشلونة في مباراتيه الأخيرتين في الليغا في أربع نقاط، ليتراجع الفارق بينه وريال مدريد إلى ست نقاط، ويأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه النادي الكاتالوني لمواجهة جدول مزدحم بالمباريات المهمة والمصيرية في مسيرته هذا الموسم في جميع البطولات.

ويلتقي برشلونة السبت المقبل مع بلد الوليد في الدوري الإسباني، ثم يواجه ليون الفرنسي في دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يعود مرة أخرى لمنافسات الليغا ومواجهة إشبيلية على ملعب الأخير، ثم يلاقي ريال مدريد مرتين في غضون أيام قليلة، إحداها في إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، والأخرى ضمن منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وأوضحت ماركا أن السقوط المتكرر لبرشلونة أنعش أمال ريال مدريد الذي ظهر بشكل مغاير تماماً خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة بين الفريقين في ذهاب كأس ملك إسبانيا، والتي في أقيمت الأسبوع الماضي، عن ذلك الظهور الباهت الذي كان عليه في أخر مباراة بين الفريقين في الليغا، والتي خسرها نادي العاصمة الإسبانية بنتيجة 1-5.

وألمحت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة يدفع ثمن إصراره على عدم التنازل عن الصراع على لقب بطولة كأس ملك إسبانيا، الأمر الذي أشار إليه نجم الفريق لويس سواريز في تصريحاته عقب مباراة أمس عندما قال: “نلعب الكثير من المباريات”.