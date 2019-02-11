طبيب الأهلي يكشف موقف محمد الشناوي من المشاركة أمام سيمبا

ينتظم محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران الفريق عصر اليوم بتنزانيا بعدما اشتكى من كدمة بسيطة في اليد اليُمني قبل نهاية مران أمس.

وأكد الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود أن إصابة الشناوي بسيطة، وما تعرض له في مران الأمس لم يكن سوى «كدمة» خفيفة، ولم يستمر الألم منها طويلاً، لذا سيُشارك في مران اليوم بشكل طبيعي.

ويخوض الفريق مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو ٣٥ دقيقة، وهو الملعب الذي يستضيف مباراته أمام سيمبا.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.