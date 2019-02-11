تعرف على أسعار تذاكر لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

تشهد أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعًا واضحًا قبل 24 ساعة من المباراة، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألف و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.