رغم بيان الأهلي.. اتحاد الكرة يؤكد غياب الجماهير الحمراء في هذه المباريات

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن هناك قرار أمني لن يتم تغييره مهما حدث يقضي بإقامة مباريات للنادي الأهلي بدون جمهوره وجماهير الأندية المنافسة له.

وقال سويلم في تصريحات إذاعية إن من بين هذه المباريات مباريات الأهلي والزمالك والمصري.

وأكد المدير التنفيذي للجبلاية أن هناك متربصين يستهدفون الدولة المصرية وتنظيم كأس الأمم الأفريقية ومن ضمن نقاط استهدافهم مباريات الأهلي والزمالك تحديدا، حيث هناك نية لإحداث حالة من الفوضي لضرب تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية وهو ما لن يسمح بوقوعه أبدا.

وطالب سويلم الأندية بالتعقل ومراعاة المصلحة العليا للوطن، على أي اعتبارات أخرى.

جدير بالذكر أن الأهلي أعلن في بيان رسمي تمسكه بخوض مبارياته بالجماهير حسب الاتفاق المبرم بين الأهلي واتحاد الكرة.