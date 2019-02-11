يوفنتوس يرصيد مبلغًا خياليًا لضم محمد صلاح من ليفربول

محمد صلاح لاعب ليفربول كتب - محمد صبحي فتح نادي يوفنتوس الإيطالي خزائنه لضم النجم الدولي المصري محمد صلاح من صفوف ليفربول ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأشارت التقارير الصادرة اليوم الاثنين أن إدارة السيدة العجوز رصدت 175 مليون استرلبيني للتعاقد مع اللاعب ليكون بديلًا لباولو ديبالا والذي لم يقدم الأداء المنتظر هذا الموسم. للتعاقد مع اللاعب ليكون بديلًا لباولو ديبالا والذي لم يقدم الأداء المنتظر هذا الموسم. وأكدت التقارير أن ماسيمليانو أليجري غير مقتنع بقدرات الأرجنتيني باولو ديبالا الذي لم يسجل سوى هدفين في 20 مشاركة مع الفريق هذا الموسم، وذكرت أن أسينسيو نجم ريال مدريد سيكون البديل الأنسب حال فشلت في حسم صفقة صلاح. ويقدم محمد صلاح موسمًا رائعًا مع ليفربول هذا الموسم وسجل 17 هدفًا في 26 مباراة بالدوري ويتربع على قائمة هدافي الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أجويرو نجم مانشستر سيتي.

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