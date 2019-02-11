ارتفاع أسعار تذاكر مباراة سيمبا والأهلي

الأهلى وسيمبا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

تشهد أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعًا واضحًا، قبل 24 ساعة من المباراة، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألفًا و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة

الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

يلتقي الأهلي وسيمبا التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت القاهرة،

الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.