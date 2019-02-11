تعرّف على ملعب مباراة الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

يتسع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهي السعة الرسمية للاستاد، الذى يستضيف مباراة الأهلي و«سيمبا» التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، بتوقيت

القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وبحسب تأكيدات مسئولي سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد حاليًا عملية

إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسٍ لكبار الزوار على جانبي المقصورة يمينًا ويسارًا.

يتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.