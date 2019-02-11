تعرّف على ملعب مباراة الأهلي وسيمبا بدوري الأبطال

يتسع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهي السعة الرسمية للاستاد، الذى يستضيف مباراة الأهلي و«سيمبا» التنزاني في الثالثة عصر غدٍ الثلاثاء، بتوقيتالقاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا.
وبحسب تأكيدات مسئولي سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد حاليًا عملية
يتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
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