هانيا الحمامي تتوج ببطولة سينسناتى للاسكواش

هانيا الحمامي لاعبة الاسكواش كتب - محمد صبحي توجت هانيا الحمامي، لاعبة منتخب مصر للاسكواش، بلقب بطولة سينسناتي والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة. خلال الفترة الأخيرة. ونجحت الحمامي في تحقيق الفوز على الإنجليزية فيكتوريا لوست بنتيحة 3-0 في المباراة النهائية التي جمعت بينهما صباح اليوم الاثنين. وجاءت نتائج الأشواط في المبارة النهائية كالآتي: 11-6 / 12-10 / 14-12.

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