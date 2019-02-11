لاسارتي يعاين ملعب سيمبا قبل مران الأهلي

مارتن لاسارتي مدرب الأهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مُعاينة أرضية الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام قبل مواجهة فريق سيمبا، غدا

الثلاثاء.

استغل لاسارتي تواجده في الملعب الوطني بدار السلام لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، وقام بمُعاينة أرضية الملعب، ومدى

قرب المدرجات من الملعب ودكة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصرا، غدا الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.