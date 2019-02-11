ننشر نص خطاب رئيس الزمالك لاتحاد الكرة بشأن الغياب عن اجتماع لجنة القيم

اتحاد الكرة كتب - كريم عبدالمحسن: تكشف "الوفد" نص خطاب الزمالك لاتحاد الكرة، بشأن عدم حضور رئيس النادي جلسة الاستماع أمام لجنة القيم، للرد على شكوى الأهلي ضده. ضده. أرسل الزمالك خطابًا لاتحاد الكرة يوم 3 فبراير الماضي، وذكر فيه أن رئيس النادي ليس موظفًا، أو يعمل في اتحاد الكرة ليخضع إلى جلسة استماع. كما ذكر الزمالك في الخطاب أن شكوى الأهلي كيدية، ومن ثم فإن رئيس النادي لن يحضر جلسة الاستماع.

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