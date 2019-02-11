الأهلي يخوض مرانه الرئيسي على الملعب الوطني بتنزانيا

مران الاهلى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام الذي يبعد عن فندق الإقامة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); نحو ٣٥ دقيقة، وهو الملعب الذي يستضيف مباراته أمام سيمبا. وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد عن فندق الإقامة .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

خمس دقائق فقط.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

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