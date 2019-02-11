الأهلي يطلب السماح للجالية المصرية في تنزانيا بحضور مباراة سيمبا

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال:

طلب خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا من مسئولي سيمبا التنزاني السماح للجالية المصرية في تنزانيا بدخول لقاء الأهلي وسيمبا بجواز السفر.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة،

الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة

الساورة الجزائري خارج مصر.

وطلب مرتجي أن تكون المعاملة بالمثل بين الناديين، لاسيما أن الأهلي اتخذ نفس الخطوة في لقاء الفريقين معا في الجولة السابقة ببرج العرب والتي انتهت بفوز الأهلي بخماسية نظيفة.

كما طلب مرتجي ضرورة تخصيص مدرج للجالية المصرية في ملعب المباراة، وهو ما تم اتباعه مع جماهير سيمبا في ملعب برج العرب بالإسكندرية.