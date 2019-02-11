حسن السندبيسي يعترف في التحقيقات بخطئه بارتداء قميص الأهلي

كتب - كريم عبدالمحسن:

اعترف الحكم حسن السندبيسي، خلال التحقيقات في الجبلاية، بخطئه في ارتداء قميص الأهلي، في الصورة التي انتشرت له عقب لقاء الأحمر أمام حرس الحدود بالدوري.

أكد السندبيسي في التحقيقات، أنه

أخطأ بارتداء قميص الأهلي، موضحًا أنه يعمل في أكاديمية أهلاوية ستارز وأولاده يشاركون فيها أيضًا، لكنها ليست تابعة للأهلي بشكل رسمي.

وكشف أنه احتسب هدف حرس الحدود أمام الأهلي خطأً على لاعب الفريق العسكري.

استقرت لجنة الحكام على إيقاف الحكم لمدة شهرين معاقبة له على ارتداء قميص الأهلي فقط، بعد التأكد من عدم وجود علاقة رسمية بين الأكاديمية التي يعمل بها والنادي الأهلي.