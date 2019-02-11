رياضة | خيري: "روح الفانلة الحمراء" سر تأهل الأهلي لدور الـ8 ببطولة إفريقيا للسلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيري: "روح الفانلة الحمراء" سر تأهل الأهلي لدور الـ8 ببطولة إفريقيا للسلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طارق خيري المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي قال إن روح الفانلة الحمراء كانت عامل الحسم في تأهل الفريق إلى دور الثمانية من بطولة إفريقيا للأندية «الأفروليج» بعد الفوز على فريق REG الرواندي مساء أمس.

وأوضح أن الفريق خاض مباراة قوية أمام منافس يملك عناصر قوية بخلاف تجنيس لاعبين مميزين، إلى جانب حالة الإجهاد نتيجة الأداء البدني أمام فريقي أول أغسطس الأنجولي وفيروفيارو الموزمبيقي خلال الجولات الماضية.

وأشار خيري إلى أن الأهلي تأثر بغياب إبراهيم الجمال وسيف سمير وكريم الدهشان؛ نتيجة الإصابات المختلفة، ورغم الأداء المتباين، إلا إن الفريق حقق الهدف واجتاز مرحلة صعبة للغاية.

ووجه الشكر إلى مجلس الإدارة وإدارة النشاط الرياضي على دعم الفريق بكافة السبل واستضافة مباريات المجموعة الثالثة ، كما وجه الشكر الى اللاعبين على المجهود الكبير والضغط العصبي الذي تحمله الجميع في سبيل السعي نحو تحقيق الهدف المطلوب وهو التأهل الى دور الثمانية.

محمد أبوالنصر: الأهلي حقق المطلوب بالتأهل لدور الـ8

قال محمد أبو النصر ، لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق حقق المطلوب منه بالتأهل إلى دور الثمانية في بطولة أفريقيا للأندية «الأفروليج»، مؤكدا أن هناك صعوبات عديدة واجهت الفريق في الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تلاحم في المباريات، وعدم مشاركة الثنائي المحترف في أي مباريات رسمية أو ودية، وهو ما أثر على نسبة الانسجام، فضلا عن الغيابات التي ضربت صفوف الفريق.

وشدد أبوالنصر على أن دور الثمانية سيشهد استعدادات خاصة، فالجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تحقيق الأهداف التي يسعى إليها النادي بالفوز بكل البطولات.

جوهر نبيل: إشادة جماعية بتنظيم الأهلي لبطولة إفريقيا للسلة

عبر جوهر نبيل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمباريات بطولة إفريقيا للسلة عن سعادته بنجاح تنظيم مباريات المجموعة الثالثة من دور الستة عشر، مؤكدا أن مسئولي الاتحاد الإفريقي أشادوا بروعة التنظيم، واحترافية النادي في كافة النواحي.

وأوضح أن اللجان الفرعية قامت بجهود كبيرة لإنجاح تنظيم المباريات على الرغم من ضيق الوقت، وإن مسئولي الاتحاد الأفريقي أكدوا أن الأهلي سيكون المرشح الأبرز لاستضافة الأدوار النهائية في حالة وصول الفريق إليها، وهو ما يعتبر نجاحا بكافة المقاييس، موجها الشكر للجميع بعد خروج المباريات بصورة مشرفة عكست القدرات الحقيقية للأهلي.

وأشار جوهر نبيل إلى أن الجهاز الفني واللاعبين نجحوا في إنجاز المهمة المطلوبة منهم رغم الصعوبات العديدة التي واجهت الفريق في المباريات؛ من غيابات وقلة انسجام وضغط شديد ، معبرا عن ثقة مجلس الإدارة في قدراتهم على المنافسة على لقب البطولة، خاصة بعد تحلي الجميع بروح الفانلة الحمراء.

وأضاف: «لابد من الإشادة بدور أعضاء الجمعية العمومية للنادي والفرق الرياضية بعد قيامهم بدور كبير في مساندة الفريق من خلال التشجيع المستمر وتحفيز اللاعبين من مدرجات صالة الأمير عبدالله الفيصل، وهو ما كان له دور كبير في تعويض غياب الجماهير».

وأكد في ختام تصريحاته إن مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يبذل أقصى ما لديه من جهد؛ لتوفير الأجواء المناسبة لكافة فرق النادي، للمنافسة على البطولات، وخدمة الهدف الأساسي للمجلس؛ وهو استمرار الأهلي في الريادة والمقدمة.