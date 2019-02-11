رياضة | أهلي 97 يستأنف تدريباته استعدادا للإنتاج الحربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهلي 97 يستأنف تدريباته استعدادا للإنتاج الحربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستأنف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٧ تدريباته اليوم الاثنين، تحت قيادة مديره الفني الجديد عمرو أنور، وذلك بعد حصوله على راحة أمس الأحد.

وحصل شباب الأهلي على راحة من التدريبات يوم أمس، عقب الفوز على حرس الحدود أول أمس السبت بثلاثية نظيفة ضمن الجولة ٢١ من دوري الجمهورية.

ويستعد الفريق الأحمر للإنتاج الحربي السبت المقبل، على ملعب السلام الفرعي، ضمن الجولة الـ٢٢ من الموسم، والتي ستكون أول مباراة للفريق تحت قيادة عمرو أنور، الذي سيطمح لتحقيق الفوز الأول له مع شباب الأهلي، ليواصل الفريق سلسلة نتائجه الرائعة وانفراده بصدارة ترتيب الدوري.