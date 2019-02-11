رياضة | "شوبير وسليمان" في تدريب المستبعدين بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شوبير وسليمان" في تدريب المستبعدين بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الغائبون عن رحلة الفريق إلى تنزانيا مرانا قويا صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة، تحت قيادة حسين عبد الدايم مساعد مخطط الاحمال البدنية بالجهاز الفني.

وشهد المران مشاركة كل من مروان محسن وأحمد الشيخ وجيرالدو وباسم على ووليد أزارو ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان .

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها عصر غد الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات بدنية لسباعي الأهلي على هامش تدريب اليوم

أدى حسام عاشور وأحمد فتحي وأحمد حمودي وسعد سمير وصالح جمعة وعمرو جمال ومحمد نجيب، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن رحلة تنزانيا التي تأتي استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني، المقرر لها عصر غدٍ الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويختتم الأهلي استعداداته عصر اليوم الاثنين استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بعد انتهاء منافسات الدور الأول، حيث فاز الأهلي على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.