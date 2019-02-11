رياضة | "عبدالحفيظ وعدلي" يحضران الاجتماع الفني للقاء الأهلي وسيمبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبدالحفيظ وعدلي" يحضران الاجتماع الفني للقاء الأهلي وسيمبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني مساء اليوم الاثنين في أحد الفنادق بالعاصمة التنزانية دار السلام.

ويمثل النادي الأهلي في الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وسمير عدلي المدير الإداري وماهر عبد العزيز إداري الفريق، بجانب مندوب من الاتحاد الإفريقي ومندوبين عن فريق سيمبا التنزاني، وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

محاضرة فيديو للاعبي الأهلي استعدادا لسيمبا

يعقد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مساء اليوم الاثنين للاعبين؛ للتعرف على نقاط القوة والضعف في فريق سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

ومن المقرر أن يشاهد لاعبو الأهلي خلال محاضرة اليوم بعد اللقطات للقاء الفريقين في الجولة السابقة في برج العرب والتي فاز فيها الأهلي بخماسية نظيفة، بجانب لقطات أخرى من مباراة سيمبا مع شبيبة الساورة الجزائري في تنزانيا.

طاقم تحكيم الأهلي وسيمبا يصل تنزانيا

وصل طاقم التحكيم السوداني الذي سُيدير مباراة الأهلي وسيمبا، خلال الساعات الماضية إلى العاصمة التنزانية دار السلام تمهيداً لإدارة المباراة التي ستُقام على الملعب الوطني بدار السلام غداً.

كان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أسند إدارة مباراة الأهلي وسيمبا للحكم السوداني محمود علي محمود، ويعاونه كلٌّ من وليد أحمد علي، مساعد أول، وأحمد ناجي صبحي مساعد ثانٍ.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

ارتفاع أسعار تذاكر لقاء الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال

شهدت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعًا واضحًا قبل 24 ساعة من المباراة، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألف و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

60 ألف مشجعا في لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

يتسع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهي السعة الرسمية للاستاد الذى يستضيف مباراة الأهلي و«سيمبا» التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وحسب تأكيدات مسئولي سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يميناً وشمالاً.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا التنزاني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو ٣٥ دقيقة، وهو الملعب الذي يستضيف مباراته أمام سيمبا.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد عن فندق الإقامة خمس دقائق فقط.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.