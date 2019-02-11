رياضة | سمير عدلي يعاين ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سمير عدلي يعاين ملعب مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مُعاينة الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام والذي يستضيف مباراة الفريق أمام سيمبا.

وقام عدلي بمُعاينة أرض الملعب والمدرجات ثم أبلغ الجهاز الفني للفريق بقيادة الأورجواياني مارتن لاسارتي بحالة أرضية الملعب والسعة الرسمية للاستاد.

ويبعد الملعب الوطني بدار السلام بنحو 35 دقيقة عن مقر إقامة الأهلي في العاصمة التنزانية.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

ارتفاع أسعار تذاكر لقاء الأهلي وسيمبا في دوري الأبطال

شهدت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا ارتفاعًا واضحًا قبل 24 ساعة من المباراة، حيث تراوحت الأسعار بين 20 ألف و10 آلاف وخمسة آلاف و2000 شلن، وهي العملة الرسمية في تنزانيا، والدولار الأمريكي يساوي 2300 شلن تنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

60 ألف مشجعا في لقاء الأهلي وسيمبا التنزاني

يتسع الملعب الوطني في العاصمة التنزانية دار السلام لـ60 ألف مُشجع، وهي السعة الرسمية للاستاد الذى يستضيف مباراة الأهلي و«سيمبا» التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا.

وحسب تأكيدات مسئولي سيمبا لبعثة الأهلي، فإن المقصورة الرئيسية للاستاد الوطني بدار السلام تشهد حالياً عملية إصلاحات، لذا سيتم تخصيص كراسي لكبار الزوار على جانبي المقصورة يميناً وشمالاً.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا التنزاني

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الاثنين بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت تنزانيا، على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام الذي يبعد عن فندق الإقامة نحو ٣٥ دقيقة، وهو الملعب الذي يستضيف مباراته أمام سيمبا.

وخاض الأهلي مرانه أمس على ملعب «جيم خانا» الذي يبعد عن فندق الإقامة خمس دقائق فقط.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.