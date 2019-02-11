شكرا لقرائتكم خبر عن دي ماريا.. الأرجنتيني الطامح للتألق في معقل الأولد ترافورد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أسفرت قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الأنجليزي في الوقت الذي يمر فيه الشياطين الحمر بفترة توهج كبيرة بعد رحيل مورينيو وقدوم سولسكاير ويعاني فيه باريس سان جيرمان من غيابات مؤثرة قبل اللقاء المرتقب.

ويغيب عن الفريق الباريسي كلاً من البرازيلي نيمار دا سيلفا والمهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني بالإضافة إلى الظهير البلجيكي توماس مونييه وشكوك حول مشاركة متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي ليجد توماس توخيل نفسه أمام تحد قوي في لقاء الذهاب على ملعب أولد ترافورد.

ويشهد اللقاء عودة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا إلى مدينة مانشستر من جديد وهو الذي لعب لمدة موسم في صفوف الشياطين الحمر لكنه ظل جليس الدكة ولم يقدر على أن يضع بصمته بل وشهد هذا الموسم طي النسيان.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على التحديات التي تنتظر دي ماريا في لقاء الفريقين :-

وتعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من البطولات المفضلة للجناح الأرجنتيني الطائر وهو الذي ساهم بصورة كبيرة في تتويج المرينجي بلقب دوري ابطال أوروبا لكرة القدم بعد فوزه على اتلتيكو مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف في عام 2014 ونجح اللاعب في الحصول على جائزة أفضل لاعب.

وفور تعاقد الميرينجي مع الكولومبي اليافع خاميس رودريجيز قادماً من موناكو الفرنسي بعد تألقه مع منتخب بلاده في مونديال 2014 أصبح لزاماً على دي ماريا البحث عن فريق آخر بسبب فقدانه لحجز مكان أساسي ليقرر أن يذهب لإنجلترا من أجل خوض تجربة إحتراف جديدة مع نادي مانشستر يونايتد.

قرر دي ماريا الحصول على القميص رقم 7 الذي حمله أساطير النادي من قبل على غرار إيرك كانتونا وبرايان روبسون ودافيد بيكهام بالإضافة إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ووضعت الجماهير آمال كبيرة على اللاعب من أجل تقديم مستوى مميز.

لكن اللاعب خالف جميع التوقعات ولم يحدث أي شيء من هذا القبل ومر بفترة عصيبة لم ينجح فيها على الدخول إلى التشكيلة الأساسية بل أنه لم يتمكن أيضاً من التأقلم على طريقة اللاعب في البريميرليج وكانت ارقامه ضعيفه للغاية وخرج من الحسابات بعد ذلك.

وحمل بعض النقاد والصحفيين عبء النتائج السلبية التي حققها الفريق مع الهولندي فان جال بسبب دي ماريا بل وقال البعض أنه أفضل صفقة أبرمها النادي الانجليزي خلال هذا الموسم ليقرر الإنتقال إلى قلعة البي إس جي في صيف العام 2015 – 2016 في صفقة بلغت 44 مليون يورو.

ونجح دي ماريا في إستعاده بريقه المفقود ونجح في أن يدون إسمه كأفضل صانع العاب في الليج أن بعد تقديمه لثمانية عشر تمريرة محققة ونجح اللاعب في المحافظة على مستواه الذي تميز بالمراوغات الرائعة مستخدماً قدمه اليسرى وحصل على مكان أساسي في تشكيل الفريق الباريسي.

وعلى مستوى البطولات نجح دي ماريا في الفوز مع فريقه الجديد بلقب الدوري الفرنسي في مناسبتين وكأس فرنسا 3 مرات بالإضافة إلى الحصول على لقب كأس رابطة الأندية الفرنسية 3 مرات.

فهل يقدر دي ماريا على تقديم ما في جعبته وقياده باريس سان جيرمان على الخروج بإنتصار من معقل الاولد ترافورد ؟ أم يغادر مع فريقه مبكراً ؟