شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة ميلان وتشيلسي التبادلية مهددة بالفشل والان مع التفاصيل

الخليج 365- يرغب تشيلسي الإنجليزي في عقد صفقة تبادلية مع ميلان الإيطالي في الصيف المقبل، بناء على رغبة الروسونيري في ضم الفرنسي تييمو باكايوكو بشكل نهائي.

وكان باكايوكو قد انتقل إلى ميلان على سبيل الإعارة لموسم واحد، مع شرط يتيح للنادي الإيطالي الشراء النهائي لعقد اللاعب مقابل 40 مليون يورو.

وفقا لصحيفة كورييري ديلو سبورت إن اللاعب البديل المنتظر أن ينتقل من ميلان لتشيلسي هو الإيفواري فرانك كيسي، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود مشكلة في إتمام هذا التبادل.

وأضافت الصحيفة أنه بسبب أزمة ميلان مع شروط النزاهة المالية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، ورغبة النادي في موازنة أموره المالية بشأن الصفقات فإن الأولوية ستكون لبيع كيسي بمقابل مالي لتجنب خرق قواعد اللعب المالي النظيف، وبالتالي ربما تفشل (باكايوكو- كيسي) التبادلية.