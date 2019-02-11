شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يسقط في فخ الأرقام السلبية أمام بلباو والان مع التفاصيل

الخليج 365- كتب الأرجنتيني ليونيل ميسي أسوأ ظهور له هذا الموسم مع نادي برشلونة أمام بلباو في الليجا على ملعب سان ماميس.

وقالت صحيفة أس الإسبانية إن ميسي كان صاحب أكبر عدد تمريرات خاطئة ب15 تمريرة، وكان اللاعب الأكثر فقداناً للكرات حيث فقدها 28 مرة، كما أنه كان صاحب أكبر عدد من المراوغات بأربعة.

وأشارت الصحيفة إلى أهن رغم تمحور لعب برشلونة حول ميسي إلا أن الشوط الأول كان سلبياً للغاية لبرشلونة، حيث كانت الهجمات في الشوط الأول تبدأ من ميسي وتنتهي عنده ولكن الرقابة اللصيقة من مدافعي بلباو حالت دون اكتمال الهجمات الكتالونية.

وفي الشوط الثاني زادت الأمور سوء حيث شاب التوتر لعبه ووقع في عدة قرارات خاطئة كما أن خشونة لاعبي بلباو حجمت من خطورته ليفشل في هز الشباك للمرة الأولى بعد ثمانية جولات متتالية سجل خلالها.

ورغم كثرة الشكوك حول جاهزية البرغوث الأرجنتيني بسبب الإصابة الأخيرة أمام فالنسيا إلا أن مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي أكد أن ميسي جاهز بنسبة 100%، كما أكد على ذلك زملائه في الفريق لويس سواريز وإيفان راكيتيتش بعد اللقاء.

ولكن منذ إصابته أمام فالنسيا شارك ميسي كبديل أمام ريال مدريد دون أن يحقق الفعالية المعتادة منه، واكتمل الظهور السلبي أمام بلباو وهذه إشارة خطيرة لأن ميسي وتير شتيجن هما أفضل لاعبين في برشلونة هذا الموسم، وتير شتيجن ادى دوره على أكمل وجه في حين بدا ميسي في أجازة هذه المرة.

ويحتل ميسي صدارة هدافي الليجا برصيد 21 هدفا.