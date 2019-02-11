شكرا لقرائتكم خبر عن هشام محمد: الأهلي المصري جاهز للفوز على سيمبا والان مع التفاصيل

هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني درس سيمبا التنزاني جيدا؛ سواء من خلال الفيديو أو من خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابقة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الخليج 365- أكد

ويلتقي الأهلي مع سيمبا في الثالثة عصر غد، الثلاثاء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا على الملعب الوطني بالعاصمة التنزانية دار السلام في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف هشام محمد في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني أن الفريق أغلق صفحة الفوز بخماسية على سيمبا في الجولة السابقة؛ لأننا نُدرك جيدا صعوبة مواجهة الغد، خاصة أن الظروف مختلفة عن لقاء برج العرب بالإسكندرية.

وأشار لاعب الأهلي إلى أن فريقه يسعى للفوز من أجل العودة بالثلاث نقاط والسعي قدما نحو التأهل للدور التالي.

وعن خوض الأهلي عددا كبيرا من المباريات في وقت قصير، أوضح هشام محمد أن هذا هو قدر الأهلي؛ لأنه يشارك في أكثر من بطولة، وهو ما ينتج عنه خوض المباريات وسط ضغط كبير وفترة زمنية قصيرة بين المباراة والأخرى، وهو ما يسبب إرهاقا كبيرا للاعبين, لكن لاعبو الأهلي قادرون على تخطي تلك المرحلة الصعبة، خاصة أن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يقوم بعملية التدوير بشكل جيد لإراحة بعض اللاعبين.

واختتم لاعب الأهلي حديثه أن فريقه سيعمل جاهدا لتحقيق الفوز في لقاء الغد، حيث أن لاعبي الأهلي على قدر المسئولية ويدركون جيدا صعوبة المرحلة الحالية في كل البطولات.