انت الان تتابع مانشستر يونايتد يقرر الإبقاء على سولسكاير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٣ ص

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قررت الإبقاء على المدرب النرويجي أولى سولسكاير، في منصبه كمدير فني للشياطين الحمر بشكل دائم، وذلك بعد النتائج المميزة التي تحققت تحت قيادته منذ توليه المسئولية خلفًا للمقال البرتغالي جوزيه مورينيو، والاستغناء عن فكرة التعاقد مع الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام هوتسبير الحالي، حيث خاض اليونايتد 11 مباراة تحت قيادة المدرب النرويجي، حقق الفوز في 10 مباريات منها وتعادل في واحدة.

وفي 21 ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة مانشستر يونايتد، تعيين أولي جونار سولسكاير كمدرب مؤقت للفريق حتى نهاية الموسم (2018-2019)، بعد قرار إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو من منصبه كمدرب للشياطين الحمر بسبب سوء النتائج. وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إن إدارة مانشستر يونايتد قد قررت بشكل جماعي