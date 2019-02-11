انت الان تتابع ثنائي بايرن ميونخ يرفعان شعار التحدي لإسقاط ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص
قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه ليس لديه ما يخشاه بملعب آنفيلد، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بليفربول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحل بايرن ميونخ ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد، يوم 19 فبراير الجاري، فيما ستقام مباراة العودة بملعب أليانز أرينا، في 13 مارس المقبل، لتحديد المتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، وقال نوير، في تصريحات بحسب موقع ليفربول إيكو، اليوم الإثنين: "لقد سمعنا الكثير عن الأجواء في ملعب آنفيلد، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنه ملعب مميز، وأعتقد أنهما ستكونان مباراتين رائعتين".
وأضاف حارس مرمى بايرن ميونخ: "بالنسبة لنا، دوري أبطال أوروبا هو بطولة مهمة للغاية، إنها مرحلة خروج المغلوب، مباراتان عبارة عن نهائي، نحن سعداء لأننا سنلعب على هذا الملعب، إنها أول مباراة بالنسبة لي على ملعب آنفيلد، أتطلع للعب هناك، ونأمل أن تكون ليلة عظيمة لنا، لكن ذلك يعتمد على النتيجة بالطبع". من
من جانبه شدد الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم بايرن ميونخ، على ثقته في عبور فريقه إلى الدور المقبل من دوري الأبطال أوروبا، وقال خاميس رودريجيز، في تصريح أبرزته صحيفة ليفربول إيكو: "أتطلع بشدة لمواجهة ليفربول. لا يمكنك ارتكاب الأخطاء في مثل هذه المباريات، وأعتقد أننا يمكن أن نسبب المشاكل لليفربول. نمتلك فريقًا يمكن أن يمر للدور التالي، إذا كان على ما يرام".
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائي بايرن ميونخ يرفعان شعار التحدي لإسقاط ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.