انت الان تتابع ثنائي بايرن ميونخ يرفعان شعار التحدي لإسقاط ليفربول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٣٩ ص

قال مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني، إن فريقه ليس لديه ما يخشاه بملعب آنفيلد، قبل المباراة المرتقبة التي ستجمع فريقه بليفربول، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيحل بايرن ميونخ ضيفًا على ليفربول في ملعب آنفيلد، يوم 19 فبراير الجاري، فيما ستقام مباراة العودة بملعب أليانز أرينا، في 13 مارس المقبل، لتحديد المتأهل لدور الثمانية من دوري الأبطال، وقال نوير، في تصريحات بحسب موقع ليفربول إيكو، اليوم الإثنين: "لقد سمعنا الكثير عن الأجواء في ملعب آنفيلد، كل من يشاهد كرة القدم يعرف أنه ملعب مميز، وأعتقد أنهما ستكونان مباراتين رائعتين".

وأضاف حارس مرمى بايرن ميونخ: "بالنسبة لنا، دوري أبطال أوروبا هو بطولة مهمة للغاية، إنها مرحلة خروج المغلوب، مباراتان عبارة عن نهائي، نحن سعداء لأننا سنلعب على هذا الملعب، إنها أول مباراة بالنسبة لي على ملعب آنفيلد، أتطلع للعب هناك، ونأمل أن تكون ليلة عظيمة لنا، لكن ذلك يعتمد على النتيجة بالطبع". من