انت الان تتابع 44 لاعبًا ضمن حسابات أجيري للانضمام للمنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١١ فبراير ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ ص

قال خافيير جوري محلل الأداء المساعد للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني: إن "الجهاز الفني للفراعنة يتابع 44 لاعبًا، مرشحين للانضمام للمنتخب الوطني خلال معسكر مارس المقبل، بينهم عدد كبير من الوجوه الجديدة، أقنعت الجهاز الفني بتألقهم مع أنديتهم خلال الفترة الماضية، وقادرين على تنفيذ أفكار المدير الفني خافيير أجيري". وأضاف جوري خلال تواجده مع الإعلامي أحمد شوبير ببرنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، أن أعضاء الجهاز الفني قاموا بجولات خارجية في تركيا وقطر واليونان، وشاهدوا عددًا من اللاعبين يصلحون للانضمام للمنتخب الوطني.

من جانبه أفاد تيتو جارسيا المدرب العام للمنتحب الوطني، بأنه سافر إلى قطر وتابع عددا من اللاعبين المصريين يلعبون بالدوري القطري، وتقابل مع هؤلاء اللاعبين وتحدث إلى مدربيهم، مشيرا إلى أن هناك 7 لاعبين مصريين في الدوري القطري يمكن أن يمثلوا إضافة للمنتخب المصري، ولكن قد تكون هناك مشكلة في ضم بعضهم للمنتخب