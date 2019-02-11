الامارات | رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يطلب من يوفنتوس التعاقد مع محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة ذا غارديان البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يحضر عرضاً بقيمة 175 مليون جنيه إسترليني (ما يقارب الـ 200 مليون يورو)، من أجل التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح الصيف المقبل، بعدما طلب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التعاقد مع اللاعب المصري.

ووفقاً للصحيفة، أبدى نادي "السيدة العجوز" رغبة كبيرة في ضم اللاعب المصري، لتعويض الرحيل المتوقع للأرجنتيني باولو ديبالا، الذي يمر بمرحلة صعبة مع الفريق، في ظل تراجع مستواه التهديفي بشكل كبير هذا الموسم.

وفي حال تمت الصفقة، ستجعل من صلاح ثاني أغلى لاعب في التاريخ، بعد البرازيلي نيمار، الذي رحل عن برشلونة الإسباني إلى باريس سان جرمان الفرنسي مقابل نحو 222 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة أن العائق الأكبر أمام يوفنتوس هو قانون اللعب المالي النظيف الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على أندية "القارة العجوز"، مؤكدة أن النادي الإيطالي يضطر للتخلي عن بعض نجومه لإتمام الصفقة.