شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالحفيظ وعدلي وعبدالعزيز» يمثلون الأهلي في الاجتماع الفني للقاء «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
يعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، مساء اليوم الإثنين، في أحد الفنادق بالعاصمة التنزانية دار السلام.
ويمثل النادي الأهلي في الاجتماع الفني كل من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز، إداري الفريق، بجانب مندوب من الاتحاد الأفريقي، ومندوبين عن فريق سيمبا التنزاني، وطاقم التحكيم الذي سيدير المباراة.
ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد الثلاثاء، بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه بينما تعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.
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