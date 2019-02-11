شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجي: الأهلي جاهز للفوز على «سيمبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تنزانيا، إن رحلة الفريق من القاهرة إلى دار السلام لم تكن سهلة على الإطلاق؛ بسبب توقيتها، لكن في نفس الوقت فإن الجهاز الفني واللاعبين اعتادوا على مثل هذه المواقف في القارة السمراء.

وأشار «مترجي»، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، إلى أن الأهلي يخوض عددا كبيرا من المباريات في وقت قصير، لكن ذلك لا يثني أي فرد في البعثة عن الرغبة في تحقيق الفوز على سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني في الثالثة عصر غد، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت تنزانيا في منافسات الجولة الرابعة لدور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي مجموعته برصيد ٧ نقاط جمعها من الفوز في مباراتين أمام فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني على أرضه، وتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري خارج مصر.

وأشاد مرتجي بالتعاون الكبير من جانب السفارة المصرية في تنزانيا بداية من محمد جابر أبوالوفا سفير مصر في تنزانيا، والسكرتير أحمد الغول وطاقم السفارة بداية من ترتيبات وصول البعثة وفندق الإقامة وملعب التدريب، وكل ما يتعلق بمباراة سيمبا التنزاني غدا الثلاثاء، مؤكدا أن هذا ليس جديداً على الخارجية المصرية الداعمة للنادي الأهلي في كل دولة يزورها.

وأشار رئيس بعثة الأهلي في تنزانيا إلى أن الجميع يعمل من أجل العودة بالثلاث نقاط لضمان التأهل للدور التالي.

وقال مرتجي إن الأهلي دائما بعمل باحترافية شديدة، حيث قام سمير عدلي المدير الإدارة بالسفر إلى تنزانيا قبل البعثة؛ للوقوف بشكل واقعي على كافة الترتيبات التي تم الاتفاق عليها مع السفارة المصرية.

وأضاف مرتجي أن هناك حالة من التركيز تظهر على الجميع من أجل الفوز باللقب الأفريقي الذي يعد البطولة الأغلى لجماهير الأهلي لاسيما أن التوفيق غاب عن الأهلي في آخر نسختين من البطولة، لذلك فإن الجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب يعملون على قدم وساق للحصول على البطولة الإفريقية وتحقيق طموح جماهير الأهلي.

وأشار عضو مجلس ادارة الأهلي إلى أن نتيجة اللقاء السابق بين الفريقين في الجولة السابقة ببرج العرب وفوز الأهلي بخماسية نظيفة لن يكون له أي تأثير سلبي على لاعبي الأهلي؛ لأنهم يمتلكون الخبرة الكافية للتعامل مع كل مباراة على حدة، خاصة أنها ضمن دوري المجموعات، والهدف هو جمع أكبر عدد ممكن من النقاط لضمان التأهل للدور التالي.

وأكد «مرتجي» أن سيمبا فريق كبير ويمتلك لاعبين مميزين، ومواجهته على أرضه ووسط جمهوره ستكون مختلفة على الإطلاق عن المباراة السابقة، لكن الأهلي جاهز للفوز والعودة للقاهرة بالثلاث نقاط من أجل استكمال رحلة استعادة اللقب الإفريقي.

واختتم مرتجي حديثه أن جماهير الأهلي هي الداعم الرئيسي للنادي، خاصة في كرة القدم ووجودها خلف الفريق يمنحه قوة كبيرة على مر العصور.